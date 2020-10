Milan-Roma, arbitra di nuovo Giacomelli: l’ultimo precedente a giugno

Il primo tour de force della Roma è già partito con la partita vinta contro il Benevento. Stasera il filotto della squadra di Fonseca prosegue contro lo Young Boys, poi i giallorossi faranno visita al Milan nel match di lunedì sera per la quinta giornata di campionato. L’AIA ha reso note le designazioni arbitrali: per la sfida di ‘San Siro’ fischietto assegnato a Piero Giacomelli, con Ranghetti e Mondin assistenti. Il IV Uomo sarà Fabbri, Var e Avar rispettivamente Nasca e Vivenzi. Sarà il quindicesimo incrocio tra la Roma e l’arbitro di Trieste, con uno score di 9 vittorie, 4 pareggi e 1 sconfitta. L’unico ko risale proprio all’ultimo precedente e proprio contro il Milan a ‘San Siro’, lo 0-2 del 28 giugno scorso. Curioso come delle 15 partite arbitrate da Giacomelli con i giallorossi in campo (di cui una in Coppa Italia), solo quattro siano state lontano dall’Olimpico. Un bilancio che resta positivo, così come quello del Milan con Giacomelli: delle 16 partite arbitrate 10 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte (l’ultima il 29 settembre 2019 in casa con la Fiorentina). Di seguito le designazioni complete:

MILAN – ROMA Lunedì 26/10 h.20.45

GIACOMELLI

RANGHETTI – MONDIN

IV: FABBRI

VAR: NASCA

AVAR: VIVENZI

ATALANTA – SAMPDORIA Sabato 24/10 h. 15.00

CALVARESE

PERETTI – MUTO

IV: VOLPI

VAR: BANTI

AVAR: TEGONI

BENEVENTO – NAPOLI h. 15.00

DOVERI

ROCCA – AFFATATO

IV: PEZZUTO

VAR: VALERI

AVAR: PASSERI

CAGLIARI – CROTONE h.12.30

DI MARTINO

PAGANESSI – DI GIOIA

IV: AYROLDI

VAR: CHIFFI

AVAR: DI IORIO

FIORENTINA – UDINESE h.18.00

FOURNEAU

PRETI – MASTRODONATO

IV: PICCININI

VAR: MARIANI

AVAR: DEL GIOVANE

GENOA – INTER Sabato 24/10 h. 18.00

MASSA

ALASSIO – BOTTEGONI

IV: MANGANIELLO

VAR: DI BELLO

AVAR: LIBERTI

JUVENTUS – H. VERONA h.20.45

PASQUA

DE MEO – IMPERIALE

IV: GHERSINI

VAR: LA PENNA

AVAR: CECCONI

LAZIO – BOLOGNA Sabato 24/10 h. 20.45

IRRATI

FIORITO – ZINGARELLI

IV: DIONISI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DI VUOLO

PARMA – SPEZIA h.15.00

MARINI

BINDONI – ANNALORO

IV: PAIRETTO

VAR: ORSATO

AVAR: GALETTO

SASSUOLO – TORINO Venerdì 23/10 h.20.45

GUIDA

VALERIANI – COSTANZO

IV: PRONTERA

VAR: DI PAOLO

AVAR: LO CICERO