Gasperini non ci sta: "In Europa danno ancora i rigorini. È una cosa che dà fastidio"

Brutte notizie per il Milan. Come reso noto dalla società rossonera, infatti, Samuel Chukwueze è stato sottoposto oggi a un intervento chirurgico a Londra per risolvere la rottura del tendine del muscolo tensore della fascia lata dell’anca sinistra. Per l'attaccante nigeriano è previsto uno stop di circa tre mesi. Chukwueze, dunque, non sarà a disposizione di Amorim per la sfida del 9 gennaio contro la Roma all'Olimpico, valida per la diciannovesima giornata di campionato. Di seguito la nota del club meneghino: "AC Milan comunica che Samuel Chukwueze è stato sottoposto a un intervento chirurgico a Londra per risolvere la rottura del tendine del muscolo tensore della fascia lata dell'anca sinistra. L'intervento, eseguito dal Prof. Ernest Schilders alla presenza del Dottor Stefano Mazzoni, è perfettamente riuscito. Il calciatore farà rientro in Italia già nella giornata di oggi, dove inizierà il percorso riabilitativo".