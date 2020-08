Messi, i tifosi del Barça traditi: “Totti è un vero capitano. Quello è amore incondizionato”

Un popolo sull’orlo della disperazione. Questo è il ritratto del tifo blaugrana, sia vedendo le immagini che arrivano dai media catalani sia leggendo i commenti sui social, molti dei quali tirano in ballo anche Francesco Totti. “L’avevo immaginato in questo modo, doveva andare così“, questo il commento di Joaquim Campa su Twitter, parole accompagnate dalle emozionanti immagini dell’ex capitano romanista il giorno del suo addio dal calcio. Un post preso letteralmente d’assalto dagli altri tifosi, molti dei quali si sono scagliati contro Messi nel paragone con Totti.

“Totti aveva avvisato il club, la situazione è diversa“, puntualizza qualcuno, mentre altri non hanno dubbi: “Messi è il miglior calciatore, ma non può essere mai paragonato al Totti capitano della Roma. L’argentino non si è mai sforzato a prendersi questa responsabilità“. E poi ancora: “Totti si è ritirato a Roma all’età di 40 anni, nel 2017. Negli ultimi 10 anni a Roma non ha vinto nulla e solo uno scudetto in 25 anni. Ma lui è rimasto. Senza un progetto. Amore incondizionato per il club. Che Messi vada via”. Anche perché, sottolineano alcuni, l’ex giallorosso “non ha avuto rose all’altezza, un vero capitano come Gerrard, Puyol, Xavi e Del Piero“. La grande differenza è che, secondo molti, “Totti ha sempre rispettato i tifosi, mentre Messi non lo ha fatto. E’ inferiore rispetto al romanista“.