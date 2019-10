Colpo in prospettiva per la Roma. Come riporta l’esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, sul proprio sito, è arrivato pochi minuti fa il via libera al club giallorosso per il tesseramento del giovane Tall Lamine Junior. Il ragazzo, attaccante classe 2001 originario del Senegal, si è già allenato con la Prima Squadra di Fonseca e compirà 18 anni il prossimo 5 dicembre.