Roma, si pensa al rinnovo di Kolarov: per lui e Dzeko possibile ruolo in società

Edin Dzeko e Aleksandar Kolarov sono i grandi protagonisti dell’avvio di campionato da parte della Roma. Il club giallorosso vorrebbe trattenerli anche per il futuro per questo, come riferisce Sky Sport, la società sta pensando di offrire un ruolo ad entrambi per entrare a far parte dell’organigramma del club dopo il ritiro dal calcio giocato. Volontà chiara di come ci sia il desiderio di continuare insieme.

Dopo il rinnovo per Dzeko, si pensa anche al prolungamento per Kolarov, in scadenza il prossimo giugno. Petrachi è pronto ad offrire all’esterno serbo un nuovo accordo fino al 2021, più un’opzione per un altro anno. Non è stata intavolata nessuna trattativa ufficiale per il momento , ma non dovrebbero esserci problemi, data la volontà reciproca.