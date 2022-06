Mercato Roma, nuovo contatto per Senesi del Feyenoord: la situazione

Ieri c'è stato un nuovo contatto tra il club olandese e giallorossi per il difensore centrale argentino

Il centrale apprezzerebbe molto la piazza capitolina ed è un giocatore che piace molto anche al tecnico José Mourinho. In Serie A l'avversario della Roma per l'argentino è il Napoli, ma ieri Stefano Antonelli, intermediario in Italia per Senesi, ha momentaneamente chiuso la porta agli azzurri ai microfoni di Radio Marte: "Senesi? Non credo che vestirà la maglia del Napoli anche perchè non è uno di quei giocatori che puoi prendere in prestito con diritto di riscatto".