Mercato, Commisso: “Volevamo De Rossi e Nainggolan alla Fiorentina”

Il patron italo-americano Rocco Commisso della Fiorentina ha svelato alcuni retroscena sugli intrecci di mercato del mondo Viola durante un’intervista a Lady Radio. Ecco le dichiarazioni del presidente riguardo i tentativi di portare De Rossi e Nainggolan nella società fiorentina: “De Rossi? Prade’ ha portato avanti la cosa pero’ lui ha deciso altro. Abbiamo trattato anche Nainggolan. Io punto ad investire sui giovani per farli crescere con noi, come ha fatto la Lazio. Con Iachini ad esempio ho parlato di Dybala che lui ha fatto crescere ma per certi giocatori ci vuole tempo”.