La Roma è rimasta scottata dallo 'scippo' della Juventus per Zeki Celik, ma potrebbe avere già in casa il sostituto del laterale turco. Devyne Rensch infatti, dopo una stagione conclusa in crescendo a suon di buone prestazioni, punta a scalare le gerarchie di Gasperini sulle corsie. E con un post condiviso sul suo profilo Instagram, dopo i primi giorni del ritiro estivo, ha suonato la carica: "Per la maglia, per la gente, per la Roma". Questo il messaggio dell'olandese all'indomani dell'addio di Celik con alcuni scatti degli ultimi giorni di allenamento. Insomma, Rensch è carico: ora dovrà dimostrare sul campo di potersi meritare una maglia da titolare, al di là del calciomercato.

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