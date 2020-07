Menez: “Ranieri fantastico, un duro in campo. Lo scudetto mancato colpa nostra”

Jeremy Menez è il colpo ad effetto della Reggina per il ritorno in Serie B. Il talento francese ex Roma proverà a trascinare il club calabrese a una storica doppia promozione. Ai microfoni di ‘DAZN’, l’attaccante – svincolatosi dal Paris FC – ripercorre anche le tappe della sua avventura italiana. Cominciata nella Roma e che ha sfiorato l’impresa scudetto con Claudio Ranieri in panchina. “Sul campo è un duro anche lui, in senso positivo: vuole che i suoi giocatori siano sempre al 100% – ha detto Menez dell’allenatore testaccino -. Fuori dal campo è fantastico. Avere Ranieri può aiutare la Sampdoria a salvarsi: sarebbe bello che rimanesse in Serie A”. Anche se i blucerchiati non evocano grandi ricordi ai giallorossi: “Sì, però fu colpa nostra”. Infine su Mihajlovic, incontrato al Milan: “Abbiamo litigato, ma per colpa mia: è una buonissima persona. Lui è uno forte, per me supererà tutto. Lo vedo un po’ più tranquillo. In campo è duro, così come era da giocatore. Però fuori dal campo è una buonissima persona, ho un bel ricordo di lui”.