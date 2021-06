Meglio Totti o Baggio? Iaquinta si schiera: “Francesco era anormale”

Lo storico capitano della Roma e l'ex attaccante della Juventus hanno giocato insieme nella Nazionale, vincendo il mondiale nel 2006

Per il premio di miglior giocatore italiano degli ultimi 50 anni la discussione tra i tifosi solitamente si riduce a due nomi: Totti e Baggio. Due campioni assoluti, dominatori delle loro ere. Il verdetto ufficiale non lo avremo mai, ma ognuno si espone dicendo la sua. In questa discussione ci si è messo pure Vincenzo Iaquinta, che insieme a Totti ha vinto il mondiale nel 2006. L'ex attaccante ha chiesto ai suoi follower su Instagram di porgli delle domande e tra queste c'era proprio: chi meglio tra Totti e Baggio? Eloquente la risposta: "Due campioni, due fenomeni, chiamateli come vi pare, ma ho avuto la fortuna di giocare insieme a Francesco e credetemi...è un qualcosa di anormale!".