Medel furioso, litiga con la panchina della Roma dopo il gol di Dzeko: Fonseca lo ferma – FOTO

Vittoria e fuochi d’artificio. La Roma esulta grazie al gol allo scadere segnato da Dzeko, il Bologna protesta. La squadra rossoblù non ha accolto bene la punizione fischiata dall’arbitro a Santander, che ha poi dato il via all’azione del gol. Tra i più furiosi Gary Medel, che è andato a un passo dalla rissa con la panchina giallorossa. Il cileno ha puntato dritto un componente dello staff romanista, ma mentre si avvicinava a brutto muso è stato fermato da Fonseca che, nel provare a calmarlo, si è beccato anche due spintoni. La situazione è rientrata quando anche il team manager della Roma Gianluca Gombar si è messo in mezzo per allontanare Medel.