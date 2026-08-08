Weston McKennie e Francesco Totti, due mondi apparentemente lontanissimi uniti dalla stima. Il centrocampista americano veste la maglia della Juventus, la leggenda romana e romanista non ha bisogno di alcun tipo i presentazione. E proprio la sua grandezza aveva colpito il piccolo Weston dagli USA. In un'intervista a TuttoSport, McKennie ha confermato di vedere in Totti un idolo e, alla domanda sulla possibilità di restare a Torino per tutta la carriera, non ha potuto non citare il legame del 10 con la Roma. Di seguito le sue parole: "Penso che sia innanzitutto un grandissimo onore. Ed è un sogno che si realizza. Quando ero piccolo, anche se forse a qualcuno non piacerà sentirmelo dire, il mio idolo era Francesco Totti, soprattutto per la sua fedeltà, ma cito anche l’esempio di Del Piero, ovviamente: rimanere così a lungo in un club, e soprattutto in un club come la Juventus, non è facile. Devi affrontare la pressione giorno dopo giorno. È qualcosa che ho imparato da Pirlo quando sono arrivato". Il centrocampista bianconero ha anche parlato della mancata qualificazione in Champions League, conquistata invece della Roma: "E' deludente ed è qualcosa che spero rimanga nella mente di ogni giocatore. Ma alla fine bisogna continuare ad andare avanti. Ci siamo qualificati per l’Europa League, quindi credo che il nostro obiettivo debba essere provare a vincere l’Europa League, perché questa è la situazione in cui ci troviamo. E ovviamente vogliamo qualificarci per la Champions League, che sia vincendo l’Europa League oppure arrivando tra le prime quattro in campionato».