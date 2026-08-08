Lorenzo Pellegrini continuerà con la Roma. Dopo mesi di trattative, il numero 7 ha ufficialmente rinnovato il contratto con il club giallorosso per un altro anno (fino al 30 giugno 2027). In mattinata ha svolto e superato le visite mediche di rito e a partire dalla prossima settimana si aggregherà al resto della squadra. Ad annunciare il rinnovo la Roma con un post sui propri canali social: "Lorenzo Pellegrini. La storia continua". Di seguito, invece, il comunicato del club giallorosso: "L’AS Roma è lieta di annunciare il raggiungimento dell’accordo per il prolungamento del contratto delle prestazioni sportive di Lorenzo Pellegrini. Cresciuto nel settore giovanile giallorosso, il giocatore continuerà a legare la propria carriera ai colori della Capitale. La decisione di Pellegrini di accogliere la proposta della Società testimonia la profonda condivisione della visione sportiva e dei valori del progetto romanista. Avanti insieme, Lorenzo!".

Pellegrini festeggia il rinnovo sui social: "Per amore"

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Pellegrini sperava in un contratto più lungo, almeno un biennale, ma alla fine ha scelto di accettare la proposta dei Friedkin. Il numero 7 dunque rimarrà alla Roma per un'altra stagione con un(2,5 milioni più bonus anziché 6). Il tutto, come scritto dal centrocampista sul suo profilo Instagram, ''. Pellegrini ha deciso di celebrare il rinnovo con la Roma con un. E la didascalia èdel legame tra il numero 7 e i colori giallorossi.