Che Francesco Totti abbia segnato e fatto sognare almeno due generazioni di romanisti è cosa nota. E che abbia ispirato campioni mondiali, anche. Nonostante in molti ci tengano a sottolineare come la leggenda della Roma sia conosciuta solamente all'interno del GRA, nelle ultime ore ci ha pensato Weston McKennie ad aggiungere una nuova uscita all'autostrada-tangenziale della Capitale. "Chi è il tuo idolo calcistico?" la domanda posta dall'intervistatore al centrocampista della Juventus, atteso protagonista dei Mondiali in USA con la nazionale di casa. "Francesco Totti" la risposta pronta del numero 22 bianconero, che ha aggiunto: "Scusatemi, tifosi juventini". Un siparietto tutto da ridere, che conferma come la leggenda giallorossa continui a essere d'ispirazione per gli altri calciatori.

McKennie, I wasn't familiar with your game like that. pic.twitter.com/7CsDxOt5XF — TREQUARTISTA (@TatticaPassata) June 4, 2026