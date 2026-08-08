Mentre la squadra di Gasperini si prepara a scendere in campo contro il Brighton (fischio d'inizio alle 16 italiane) nell'ultimo test del ritiro oltremanica, il calciomercato della Roma continua a essere in una fase calda. Con l'arrivo di Molina ormai imminente e l'ufficialità del rinnovo di Pellegrini, ora il club giallorosso deve chiudere la batteria di esterni bassi e focalizzarsi sul reparto offensivo. Per la corsia sinistra il nome che più interessa è quello di Alessio Cacciamani del Torino, pupillo del neo-tecnico granata Abate e 'blindato' nei giorni scorsi da Urbano Cairo. Il presidente del club piemontese, a Sky Sport, ha confermato l'intenzione di non cedere il classe 2007: "Io me lo tengo strettissimo. C'è molto interesse su di lui, non solo dalla Roma. Lo vorrei proprio tenere. Poi vediamo come si svilupperà il mercato e come andranno a finire le cose. Non voglio dire che sono sicuro al 100% che rimarrà con noi, però spero di riuscire a fare una serie di altre cose per cui possa rimanere con noi". E sulla non-sicurezza al 100% della permanenza di Cacciamani al Torino: "Dipende dalle offerte ma anche dalle alternative che abbiamo in uscita. Noi qualcosa dobbiamo fare, perché sennò si apre una situazione economica non brillante. Quindi qualcosa dobbiamo fare anche in uscita, perché per ora abbiamo fatto quasi solo entrate. Non voglio fare promesse al vento, mi piacerebbe che Cacciamani fosse con noi tutto l'anno prossimo. Stiamo lavorando perché questo possa accadere".