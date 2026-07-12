C'era grande attesa per il ritorno sul ring di Conor McGregor che dopo 5 anni di assenza era tornato a disputare un match di UFC. La sfida contro Max Holloway però, è durata solamente 69 secondi. Una serie di calci poi la caduta e l'infortunio: "Il mio crociato è andato. Distrutto. Non avevo alcun infortunio prima dell'incontro. Ho tirato calci, piantato i piedi e saltato durante tutto il campo di allenamento e anche nel backstage prima del match. È successo dal nulla. Per me è il baratro più totale. Posso solo descriverlo come l'inferno". Tra il pubblico per il grande evento anche Francesco Totti che si trova in vacanza a Las Vegas in compagnia di Noemi Bocchi. L'ex capitano giallorossi ha pubblicato sui social i video del pre show dell'incontro. Delusione anche per lui.