Mayoral segna, Mihajlovic s’infuria e calcia una bottiglietta verso la panchina della Roma

Certi errori proprio non si possono mandare giù, specialmente quando costano il gol dello svantaggio in una partita così equilibrata. Sinisa Mihajlovic non si è letteralmente dato pace per l’errore di Danilo, che ha di fatto lanciato Mayoral verso la porta di Skorupski. La rete dello spagnolo ha mandato su tutte le furie il tecnico rossoblù, che in preda alla foga e alla rabbia agonistica ha reagito calciando una bottiglietta situata nei pressi della sua area tecnica verso la panchina della Roma.

Un gesto involontario e senza alcuna premeditazione, che non ha avuto conseguenze dirette ma è stato certamente indicativo del carattere estremamente arcigno dell’allenatore serbo. Non è la prima volta che, nel corso della sua carriera, Mihajlovic si rende protagonista di reazioni del genere: di sicuro è meglio non farlo arrabbiare…