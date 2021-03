Mayoral: “Passare il turno era la cosa più importante. Ora testa al Napoli”

Nel post partita di Shakhtar-Roma ha parlato Borja Mayoral. Queste le sue dichiarazioni:

MAYORAL A SKY SPORT

Ci volevano un paio di gol, ultimamente ne stavi facendo pochi. Ti danno morale, sei soddisfatto?

C’è molto soddisfazione, è stata una partita dura per noi. Loro giocano bene a calcio, abbiamo sofferto ma abbiamo passato il turno, la cosa più importante.

In Europa la Roma ha un calcio coraggioso che in campionato invece vi fa soffrire. Sei d’accordo?

Sappiamo che ogni partita è diversa, lo Shakhtar gioca con il possesso palla e noi dovevamo essere più accorti. Il calcio italiano è diverso, abbiamo sbagliato due partite ma dobbiamo continuare con questo atteggiamento. Ora pensiamo al Napoli.

Contro il Napoli giochi tu e Dzeko in panchina?

Non lo so, è sempre la stessa domanda. Decide il mister, io lavoro sempre per giocare. Sono contento di questi due gol.