Mayoral, buona la prima: “Felice per l’esordio con la Roma, grande vittoria” – FOTO

Per prendersi il palcoscenico c’è ancora tempo, ma per il momento Borja Mayoral si gode l’esordio con la Roma e la bella vittoria con il Benevento: “Molto felice per l’esordio con questa maglietta, gran vittoria della squadra. Giovedì ancora meglio” ha scritto l’ex Real Madrid in un post su Instagram. Arrivato dalle Merengues in prestito biennale con diritto di riscatto, l’obiettivo di Borja è mettere in difficoltà Fonseca e provare a togliere il posto a Dzeko. Non è escluso però che in futuro i due giocheranno insieme.