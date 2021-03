Mayoral, doppietta da record: capocannoniere della Roma e dell’Europa League

Di giustezza, di rapina, di testa ma senza rigori. Con la rete allo Shakhtar che ha aperto le marcature a Kiev Borja Mayoral è diventato il giocatore giallorosso ad aver realizzato più gol in stagione, arrotondando poi il bottino qualche minuto più tardi con una doppietta d’autore. Tredici i sigilli stagionali, che lo portano a essere il bomber più prolifico della rosa romanista scalzando Mkhitaryan e Veretout. Ma c’è di più. La seconda marcatura di Kiev è la settima in Europa League, rete che lo ha portato a raggiungere in vetta alla classifica dei bomber Yazici e Pizzi, che però non potranno incrementare il loro score essendo usciti dalla competizione rispettivamente con Lille e Benfica.