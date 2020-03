Materazzi, maglia all’asta per beneficenza. Poi l’ironia di Totti: “Però dagli una stirata” – FOTO

Ancora un siparietto social per gli eroi mondiali del 2006. Stavolta tutto è partito da Marco Materazzi, che su Instagram ha pubblicato una foto della sua maglia azzurra numero 23 destinata a un’asta benefica. Tra i commenti è arrivato anche quello puntuale di Francesco Totti, che con la solita ironia distensiva ha ripreso l’ex compagno di nazionale. “Però dagli una stirata“, questo il messaggio della leggenda romanista, che ha ricevuto anche la risposta con risata di Luca Toni. Un modo anche per distendere e alleggerire il clima in un momento di tensione alta, dove tutti gli sportivi si stanno dando da fare tra raccolte benefiche e sensibilizzazione per l’emergenza relativa al Coronavirus.