Massimiliano Allegri è a Roma: in programma l’incontro con Friedkin?

Il tecnico toscano in queste ore è nella Capitale. In lizza anche Maurizio Sarri, nelle prossime ore il suo procuratore incontrerà il gm Pinto

Massimiliano Allegri è a Roma. Il tecnico toscano in lizza per la panchina giallorossa si trova in queste ore nella Capitale, a riportarlo è Tele Radio Stereo. L’ex Juve è uno degli allenatori sul taccuino del presidente Dan Friedkin, ma al momento non ci sarebbero stati nuovi incontri con la proprietà Usa, l’ultimo risale a ottobre 2020 con Ryan Friedkin. Il cambio in panchina è imminente e avverrà a fine stagione quando Fonseca e il club giallorosso prenderanno due strade diverse a prescindere dall’esito dell’Europa League. Il casting è cominciato ormai da mesi, tra i papabili c’è anche Maurizio Sarri: il suo procuratore Fali Ramadani nelle prossime ore potrebbe incontrare il general manager Tiago Pinto.