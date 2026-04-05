Massara non ha dubbi: “Gasp rimane, è una certezza. Malen? Lo vogliamo qui a lungo”

Le sue parole: "E' un giocatore che sta facendo benissimo, ha impattato in maniera clamorosa. L'eliminazione agli ottavi di Europa League è un rammarico per tutti"

Redazione 5 aprile 2026 (modifica il 5 aprile 2026 | 20:20)

Frederic Massara ha parlato ai microfoni di Dazn prima dell'inizio del match contro l'Inter. Queste le sue parole:

Quale è la posizione della Roma sul riscatto di Malen? "Esiste un diritto a favore della Roma ed è un presupposto perché Malen possa rimanere nella Roma a lungo. E' un giocatore che sta facendo benissimo, ha impattato in maniera clamorosa nel nostro campionato e siamo davvero felici di averlo e che possa essere il centravanti della Roma per lungo tempo".

La società sarebbe soddisfatta se la Roma si piazzasse dove? "L'eliminazione agli ottavi di Europa League è un rammarico per tutti, ma non abbiamo mai posto nessun obiettivo minimo per questa stagione. Sapevamo di dover ricominciare un ciclo, siamo ripartiti con un allenatore eccezionale che sta facendo delle ottime cose. Siamo molto contenti e siamo contenti di essere in lotta per il quarto posto, siamo confidenti di poterci rimanere fino a fine stagione".

E' scontato che rimarrà Gasperini l'anno prossimo? "E' una certezza".

Da cosa possiamo ripartire nel calcio italiano? "In momenti di criticità come questi emergono sempre svariate soluzioni da parte di tutti per risolvere i problemi. Lascio a chi di competenza cercare soluzioni in un momento come questo. Mi limito a dire che il calcio come ogni altro ambito è cambiato moltissimo negli ultimi anni. Se saremo capaci di seguire questo cambiamento valutando i provvedimenti di cercare di prendere avremo più possibilità che questi abbiano successo mentre se non considereremo questo cambiamento è probabile che tra quattro anni ci ritroveremo a fare gli stessi discorsi".