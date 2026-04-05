Martinez: “Era uno scontro diretto contro una squadra forte. Vittoria che meritavamo “

E' tornato il carattere dell'Inter. "Oggi era uno scontro diretto, una partita molto importante per il nostro cammino, per il campionato e per la classifica. Bisognava scendere in campo con l'atteggiamento giusto, con la personalità, perché la Roma è una squadra forte. Conosciamo il suo allenatore da tanto, gioca uomo contro uomo e ti fa fare giocate sporche. Thuram ha fatto la differenza, come sempre, sono contento e felice per lui come per tutti perché era la vittoria che ci meritavamo tutti. Un calo possono averlo tutti".

Tutti dopo il gol di Barella avete cercato Bastoni: vale doppio questa vittoria, anche per gli azzurri? "Quando parli di lui e di tutti i compagni mi viene la pelle d'oca, sono ragazzi che lasciano l'anima dentro. Anche quando si perde questi ragazzi dimostrano. Così come loro e gli italiani oggi sono rimasti fuori dal Mondiale, sono tornati per dare l'esempio e lavorare con la testa alta. Un calo possiamo averlo tutti, ma da tanti anni stiamo lasciando l'Inter in alto e non possiamo permetterci di fermarci. Si accettano le critiche, ma cerchiamo di lasciare l'Inter in alto e dare il massimo lavorando ogni giorno per superarci. Sono contento e felice di avere questi compagni di squadra".