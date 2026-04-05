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Martinez: “Era uno scontro diretto contro una squadra forte. Vittoria che meritavamo “

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Le sue parole: "Bisognava scendere in campo con l'atteggiamento giusto, con la personalità. Thuram ha fatto la differenza"
Redazione

Lautaro Martinez ha parlato ai microfoni di Dazn al termine del match vinto contro la Roma. Queste le sue parole:

E' tornato il carattere dell'Inter. "Oggi era uno scontro diretto, una partita molto importante per il nostro cammino, per il campionato e per la classifica. Bisognava scendere in campo con l'atteggiamento giusto, con la personalità, perché la Roma è una squadra forte. Conosciamo il suo allenatore da tanto, gioca uomo contro uomo e ti fa fare giocate sporche. Thuram ha fatto la differenza, come sempre, sono contento e felice per lui come per tutti perché era la vittoria che ci meritavamo tutti. Un calo possono averlo tutti".

Tutti dopo il gol di Barella avete cercato Bastoni: vale doppio questa vittoria, anche per gli azzurri? "Quando parli di lui e di tutti i compagni mi viene la pelle d'oca, sono ragazzi che lasciano l'anima dentro. Anche quando si perde questi ragazzi dimostrano. Così come loro e gli italiani oggi sono rimasti fuori dal Mondiale, sono tornati per dare l'esempio e lavorare con la testa alta. Un calo possiamo averlo tutti, ma da tanti anni stiamo lasciando l'Inter in alto e non possiamo permetterci di fermarci. Si accettano le critiche, ma cerchiamo di lasciare l'Inter in alto e dare il massimo lavorando ogni giorno per superarci. Sono contento e felice di avere questi compagni di squadra".

 

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