Giuseppe Marotta, presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato dell'Inter, ha parlato ai microfoni di Dazn prima dell'inizio del match contro la Roma. Queste le sue parole:

Su Mazzola. "E' un pezzo della leggenda nerazzurra. Ha indossato questa maglia per diciassette stagioni consecutive contribuendo a rendere grande quella Grande Inter di Herrera e Angelo Moratti. Ora sta a noi preservare la memoria di questa icona. Il club diventa grande quando riesce a svolgere questo compito. Dobbiamo prendere questi suoi valori e trasmetterli ai nostri ragazzi. Sono esempi da imitare".

Oggi partita bella e difficile contro una squadra che vuole infastidirvi. I punti contano il giusto oggi ma dal punto di vista psicologico può essere un'occasione per ribadire la vostra superiorità? "Sarà un risultato interlocutorio qualsiasi esso sia. E' un'occasione per affrontare un avversario di grandissimo valore. A parte il risultato, conta molto la prestazione. La Roma ha dimostrato in questo inizio, raccogliendo punti e consensi sul gioco espresso. E' un avversario di tutto rispetto".

Cosa vi piace della Roma? "Intanto la grande esperienza e la qualità di Gasperini. I concetti che è riuscito a tramettere ai giocatori, indipendetemente da chi è rimasto e chi è arrivato. La qualità del gioco e l'organizzazione sono le caratteristiche migliori di questa squadra. Ha uno stadio e un pubblico numeroso che dà quella spunta in più di cui si necessita in queste circostanze".