Pochi minuti all’inizio di Sassuolo-Roma. Marlon ha presentato la sfida ai microfoni di Sky Sport:

MARLON A SKY SPORT

Il Sassuolo in questa stagione, soprattutto nel primo semestre, ha fatto dei punti importanti. Quindi penso che anche in queste dieci partite che mancano possiamo fare dei punti. Vogliamo arrivare più in alto possibile.