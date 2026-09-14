Rolando Mandragora, centrocampista del Torino, ha parlato nel post-partita della sconfitta contro la Roma. Queste le sue parole a DAZN:

Che cosa può dare a questo Torino? "Posso dare tanto al Torino e il Torino può dare tanto a me. Nel primo tempo siamo stati più in attesa, nel secondo siamo riusciti a essere più aggressivi giocando la partita a viso aperto. Ripartiamo da questo secondo tempo, oggi andiamo via senza nulla ma sabato c'è la trasferta di Bologna dove daremo tutto per ottenere i punti che ci sono in palio".

Avete una rosa e una qualità che vi permette di giocare come nel secondo tempo? "Assolutamente, abbiamo tanti interpreti di qualità con caratteristiche diverse e tutti mettono ciò che hanno a disposizione della squadra. Nel secondo tempo siamo riusciti ad avere più palleggio e a creare qualche occasione, mettendo in difficoltà la Roma. Tenendo la palla riusciamo a essere più pericolosi".

Ha esordito in Serie A proprio con Gasperini in un Genoa-Juve: che cosa significa oggi vederlo competere per lo Scudetto? "Oggi non ho avuto modo di incrociarlo, ma l'ho detto tante volte: devo essere grato a mister Gasperini, è stato il primo a darmi l'occasione di mettermi in mostra e giocare in Serie A. Già allora era speciale, ora continua a migliorarsi e ad affinare le sue richieste e qualità maggiori. E' un piacere vedere la Roma, è stato un piacere vedere l'Atalanta in passato. Gli auguro tutte le fortune del mondo, è stato colui che ha dato il via alla mia carriera".