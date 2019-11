Mandorlini: “Roma-Napoli un campanello d’allarme per Ancelotti”

Andrea Mandorlini, ex allenatore di Hellas Verona e Genoa, ha parlato ai microfoni di TMW Radio: “Sono convinto che il rapporto tra Ancelotti e De Laurentiis sia ottimo. Forse il tempo ci dirà la verità. La classifica piange, ora c’è la Champions e può servire per ritrovarsi. Agli occhi della squadra certe cose sono pesanti. In un momento delicato non essere sulla stessa strada non è un segnale positivo. Serve fare subito risultato e poi fare dei chiarimenti. Roma-Napoli la fine del ciclo Ancelotti? Non credo, ma ci sono screzi che partono da lontano. È un piccolo campanello d’allarme”.