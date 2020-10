Pellegrini: “Vittoria importantissima”. Borja Mayoral: “Felice per l’esordio” – FOTO

Gianluca Mancini celebra la vittoria sul Benevento. Sul suo profilo Instagram, il difensore della Roma, in campo per novanta minuti contro i campani di Filippo Inzaghi, ha scritto: “Vincere, migliorarsi e crescere. Sempre di più, partita dopo partita. Avanti Roma!“.

L’ex centrale dell’Atalanta è stato presente in tutte le partite disputate dai giallorossi in questa stagione. Fonseca lo ha scelto anche dopo il passaggio alla difesa alla quattro, (ri)vista con il Benevento, tuttavia il tecnico portoghese non potrà contare su di lui in Europa League contro lo Young Boys, vista la squalifica rimediata nella scorsa stagione.