Mancini suona la carica: “Pronti a tutto e senza paura di niente” – FOTO

Gianluca Mancini sta vivendo il suo miglior momento da quando è arrivato nella Capitale. Fonseca, vista l’emergenza lo ha schierato come mediano al fianco di Veretout e l’ex Atalanta ha risposto con prestazioni di livello e culminate con quella di ieri sera a Udine. Con i giallorossi in dieci è tornato al fianco di Smalling e oggi sul proprio profilo Instagram suona la carica in vista del prossimo impegno contro il Napoli. “Pronti a tutto. Insieme, senza paura di niente. Forza Roma!” scrive il centrale.