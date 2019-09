Mancini: “Roma sulla strada giusta, Fonseca darà tanto alla squadra”

Dopo l’esperienza con il Foggia finita in fretta, l’ex romanista Amantino Mancini è tornato su piazza pronto per una nuova avventura da allenatore. Il brasiliano, in un’intervista a Sky, ha parlato anche della Roma. Le sue parole: “La Roma è sulla strada giusta, Fonseca è un allenatore molto intelligente che capisce tantissimo di calcio. Ha fatto un grande lavoro allo Shakthar e penso che darà tanto alla Roma. Spalletti è un allenatore che mi ha dato tanto, mi ha insegnato calcio in quel periodo. Non cerco di fare copia e incolla, ma provo prendere le sue idee più importanti e interessanti”.