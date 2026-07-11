Gianluca Mancini, come tutti i calciatori giallorossi, si sta godendo l'ultimo week-end di relax prima di far ritorno nella Capitale. Lunedì 13 luglio, infatti, la Roma si ritroverà a Trigoria per dare ufficialmente il via alla stagione 2026-27. Agli ordini di Gasperini ci sarà anche il difensore di Pontedera, riconosciuto leader della squadra e specchio dell'anima dei tifosi in campo. Che in questi giorni ha deciso di tenersi in forma dedicandosi a una sua grande passione: il ciclismo. La bici, insieme al nuoto, era stato uno dei primi amori sportivi di Mancini, che però ha subito capito che si sarebbe voluto dedicare al pallone. E proprio lato campo, il prolungamento del contratto in scadenza 2027 è più vicino che mai. Nelle scorse settimane il difensore giallorosso era stato accostato anche all'Inter, ma l'intenzione sua e della Roma è chiara: proseguire insieme. Almeno fino al 2029.