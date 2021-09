Mancini, problema al piede: rientrato a Roma. Sorride Vina: niente lesione

Il difensore si ferma per il problema al piede ma può rientrare col Sassuolo. Spinazzola toglie il tutore vede il rientro: "Punto a dicembre". Nzonzi più vicino all'addio

Uno spavento per Mancini e un sospiro di sollievo per Vina. Le nazionali tengono in ansia la Roma e Mourinho, che spera di ritrovare il gruppo al completo e in salute dopo la sosta. Lunedì riavrà a Trigoria in anticipo il difensore ex Atalanta, che ha lasciato il ritiro della Nazionale per un problema al piede. Un'infiammazione, che basta per fargli saltare i match con gli Azzurri, ma che non lo mette fuori gioco per il Sassuolo. Alla ripresa del campionato dovrebbe tornare regolarmente al suo posto. Chance di esserci con i neroverdi in crescita anche per Vina. Gli esami strumentali non hanno evidenziato lesioni alla coscia, dopo il problema accusato nel match con il Perù. Una buona notizia, anche se la Roma per precauzione ha chiesto alla federazione uruguaiana di rimandare prima nella capitale il giocatore, per non correre rischi ulteriori. Vina ha ancora un po' di dolore, ma non è escluso il suo impiego lunedì contro la Bolivia.