Roma, dal Qatar sicuri: fatta tra Nzonzi e l’Al Rayyan

Il giocatore sarebbe atteso domani a Doha per la firma, ma la Roma non conferma l'accordo

Steven Nzonzi e la Roma potrebbero presto dirsi addio. Secondo il portale Staddoha, il giocatore sarebbe in partenza ed è atteso in Qatar domani per la firma con l'Al Rayyan. Dalla Roma però non arrivano conferme sulla chiusura dell'affare. Nzonzi è tra gli esuberi che continuano ad allenarsi a parte a Trigoria, in attesa di una nuova sistemazione. Il giocatore in estate ha rifiutato l'offerta del Benfica, che gli proponeva un contratto di due anni ed è ancora in attesa di trovare una nuova squadra. L'Al Rayyan segue l'ex campione del mondo da tempo e spera di chiudere presto l'accordo per presentarlo ai tifosi.