Italia, stop Mancini: lascia la Nazionale per un problema al piede

Il difensore giallorosso sta tornando a Trigoria per un dolore accusato sulla pianta del piede destro

"Il calciatore Gianluca Mancini, indisponibile per le prossime gare, ha lasciato questa mattina il raduno della Nazionale per far rientro al club di appartenenza", con una nota la Nazionale Italiana ha reso noto che il difensore della Roma sta tornando a Trigoria per sottoporsi ad ulteriori esami. Mancini ha accusato un problema alla pianta del piede destro, probabilmente per via della presenza di vesciche. Non dovrebbe trattarsi di nulla di grave dunque: il numero 23 giallorosso è rientrato a scopo precauzionale, previsto riposo e qualche giorno di fisioterapia.