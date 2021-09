Zalewski: “Mourinho mi ha assicurato che avrò le mie occasioni in campo”

Il 19enne trequartista ha parlato dal ritiro con la nazionale palacca. Il ct Sousa: "Ho chiesto a Jose di supportarlo"

Un pre-campionato per convincere Mourinho a puntare su di lui. Ora Nicola Zalewski vuole dare il suo contributo alla Roma nella sua prima stagione da professionista. Nel frattempo si gode la nazionale polacca. Il ct Paulo Sousa l'ha convocato per la prima volta regalandogli una gioia quasi insperata: "Sognavo la Polonia da quando ero bambino. Il mio sogno si sta avverando. Il mister Paulo Sousa conta molto su di me, finora abbiamo parlato per cinque minuti. Ho saputo della chiamata quando ero negli spogliatoi della Roma. Sono rimasto sorpreso, ho chiamato subito mio padre. Era molto felice, urlava di gioia, piangeva. È una grande gioia per lui" ha detto a Polski Radio. E sulla sua stagione in giallorosso ha svelato: "Mourinho mi ha detto che avrò le mie occasioni in campo". E a tal proposito, proprio Paulo Sousa ha chiesto rassicurazioni a Mourinho sull'impiego della sua stellina: "Ho chiesto a Jose di supportarlo. È un giovane talento che teniamo in grande considerazione. Spero che Mou possa aiutarlo, ne beneficerebbe sia la Roma che la nazionale polacca".