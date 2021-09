Infortuno Vina, la Roma sorride: i primi esami escludono la lesione

Il terzino è avverte ancora dolore alla coscia, ma resta in nazionale con la speranza di scendere in campo lunedì contro la Bolivia

Il pericolo di lesione per Matias Vina sembra scampato. I medici della nazionale uruguaiana hanno informato la Roma che i primi esami strumentali effettuati hanno escluso la presenza di una lesione alla coscia destra. Il terzino giallorosso avverte ancora un po' di dolore, ma resta in Uruguay con la speranza di scendere in campo lunedì nel match con la Bolivia. Tira un sospiro di sollievo Mourinho, che a meno di sorprese avrà il giocatore a disposizione per il match con il Sassuolo, alla ripresa del campionato. Le possibilità che in campo scenda Calafiori restano comunque alte. Se Vina dovesse restare in nazionale, tornerebbe ad allenarsi a Roma solo sabato, nel giorno di rifinitura del match con i neroverdi. Per questo Mourinho potrebbe decidere di puntare sul classe 2002 dall'inizio, tenendo l'uruguaiano inizialmente in panchina.