Gianluca Mancini ha recentemente scoperto un'altra sua grande passione: il ciclismo. Oltre alla bici a tinte quasi giallorosse, come da lui stesso ammesso, il difensore della Roma ha parlato così dei due sport che pratica in un'intervista ai microfoni di Eurosport nel format A Ruota Libera: “Secondo me nella testa di un corridore su una salita, tante volte c’è una una voce che gli dice: ‘Molla, molla, fermati’. E invece i ciclisti vanno avanti e vanno sopra a quella cosa, a quella mentalità che anche nel calcio, magari durante un allenamento, durante una partita, può subentrare quando dici: ‘Non ce la faccio’. Invece, devi andarci sopra. A livello mentale devi avere una grande forza che ti fa arrivare a determinati obiettivi”. Il numero 23 giallorosso dal ritiro di Coverciano con l'Italia ha parlato così della sua passione per lo sport, anche grazie alla compagnia di un gruppo di amici in Toscana: "Ho capito la fatica, ma allo stesso tempo ho scoperto il piacere fermarsi al bar, prendere il caffè, la crostatina, ripartire, salire sopra le salite, arrivare, vedere il paesaggio. È un bel gruppo, ognuno ha la sua parte".