Mancini: “La gara con la Juventus ci ha fatto rosicare, siamo pronti alla battaglia”

A pochi minuti dal fischio d’inizio della gara tra Roma e Udinese, Gianluca Mancini ha parlato ai microfoni di Roma Tv e Dazn. Queste le sue dichiarazioni:

MANCINI A ROMA TV

Dopo la Juventus la Roma è chiamata a un pronto riscatto, almeno da un punto di vista del risultato e non della prestazione…

Sì, ogni domenica siamo pronti a fare i tre punti, ce la mettiamo tutta per portarli a casa. Sicuramente la partita con la Juve ci ha fatto un po’ rosicare perché abbiamo giocato bene ma non abbiamo raccolto niente, oggi siamo pronti a fare una nuova battaglia.

Avete analizzato la partita? La Roma da cosa riparte?

Analizziamo sempre le partite, la prestazione c’è stata ma non abbiamo raccolto nulla quindi bisognerà raccogliere di più giocando sempre bene e cercare di portare a casa i 3 punti.

La partita con l’Udinese non è affatto facile anche perché arrivano da un periodo positivo…

Sì, sono una squadra difficile da affrontare perché sono forti fisicamente. Sarà una battaglia dove dovremo uscire da vincitori.

MANCINI A DAZN

Se guardiamo i dati sui gol subiti è perché negli scontri diretti abbiamo preso tante reti, non bisognerebbe subirne così tanti. Nelle altre gare siamo stati in riga, tutta la squadra deve migliorare. La squadra sta lavorando su questo.