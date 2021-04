Mancini: “Gruppo unito e concentrato, con l’Ajax servirà ambizione”

Gianluca Mancini è uno dei leader tecnici ed emotivi di questa Roma. Il difensore giallorosso, che ieri ha anche introdotto i temi chiave della sfida con l’Ajax in conferenza stampa, ha parlato ai canali ufficiali del club in vista della partita di questa sera. Queste le sue parole:

MANCINI A ROMA TV

L’ambizione ci deve essere in una competizione così importante. L’Ajax è una squadra forte, siamo concentrati per questa partita: loro hanno qualcosa in più rispetto allo Shakhtar, sono giovani ma fanno da anni la Champions League e sono abituati a confrontarsi con le grandi squadre. Sarà una partita molto aperta e sicuramente bella. Veniamo da una serie di risultati non positivi, questo non è buono per noi ma il gruppo è unito e concentrato sulle cose da fare. Bisognerà cercare di imitare loro e di fare meno errori possibile.