Mancini: “Che emozione la fascia, ero nervoso. La stanchezza si fa sentire”

La Roma vince uno a zero contro il Bologna e torna alla vittoria dopo tre partite senza i tre punti. Il capitano di giornata Gianluca Mancini ha detto la sua a fine match.

MANCINI A SKY

Una partita di sofferenza, ma alla fine avete portato a casa un risultato importante

Nel primo tempo abbiamo sofferto la loro pressione, dovevamo fare di più ma non abbiamo rischiato particolarmente. Siamo riusciti a sbloccarla e poi siamo riusciti a gestire bene. Siamo in un momento dell’anno in cui le partite pesano e la stanchezza si fa sentire.

Cosa significa per te la fascia?

E’ un’emozione unica, anche se non sono romano è una grande emozione pensando soprattutto a chi l’ha indossata. E’ davvero bello essere capitano di una grande squadra come la Roma. Ero molto nervoso, magari far male nella prima da capitano avrebbe portato iella…

Ora la sfida con l’Ajax. Quanto ,la state sentendo mentalmente?

L’Europa League è una bellissima competizione, all’andata abbiamo fatto una partita di grande sostanza e ora prepareremo quella che probabilmente per noi la partita più importante della stagione.

MANCINI A ROMA TV

Partita difficile ma alla fine l’avete spuntata.

L’importante ora è vincere. Le partite sono tutte difficili, giochiamo ogni tre giorni gare importanti. Bisogna fare come oggi anche se è difficile. I tre punti sono importantissimi.

Sei andato bene anche dal punto di vista fisico. E’ importante anche in vista dell’Europeo.

Giocare aiuta, giovedì è stata tosta, oggi pure. Bisogna recuperare sia di testa che fisicamente.

Adesso ci si può pensare all’Ajax.

Assolutamente sì, è forse la partita più importante finora. Da domani inizieremo a prepararla, saranno 90′ di battaglia.