Mancini, che carica sui social: “Una settimana da Dio. Una settimana da Roma” – FOTO

Tra i protagonisti indiscussi dell’ultimo periodo romanista c’è senza dubbio Gianluca Mancini. Il centrale della Roma ha voluto lasciare tramite i social il suo pensiero riguardante l’ottimo momento giallorosso. Queste le sue parole: “Una settimana da Dio. Una settimana da Roma“. Il difensore di Fonseca, vista l’emergenza in mediana, ha disputato le ultime sfide da centrocampista al fianco di Jordan Veretout, strappando numerosi consensi e mettendo in mostra un’ottima concentrazione e una grande capacità anche in fase di impostazione. Doti che hanno aiutato a proiettare la squadra nelle zone altissime della classifica.