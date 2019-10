Mancini: “A centrocampo mi sono trovato bene. Il rigore? Un’ingiustizia che fa male”

Niente da fare per la Roma: la partita di Europa League tra i giallorossi e il Borussia Moenchengladbach finisce 1-1 dopo un gol di Zaniolo e un rigore (inesistente) messo a segno da Stindl al 94′. Al termine del match, il difensore romanista Gianluca Mancini ha rilasciato alcune dichiarazioni.

MANCINI A ROMA TV

Il rigore nel finale ha rovinato la partita.

Sì, abbiamo interpretato la gara sapendo di essere corti in rosa. Il mister ci ha caricato durante la settimana. Per quanto riguarda l’arbitro, non si possono fare questi errori, Chris prende il pallone in faccia.

Come ti sei trovaro nel nuovo ruolo?

Mi sono trovato bene, devo un grazie ai compagni che mi avvisavano dell’uomo che arrivava alle spalle. Ho lavorato con il mister in settimana, devo migliorare la posizione del corpo. Sono contento per aver aiutato la squadra anche a centrocampo.

Affrontavate la prima in Bundesliga.

Sì, l’avversario era forte, fisico e veloce. Sono primi in Bundesliga per questo. Se non sbagliava l’arbitro avevamo i tre punti in tasca, purtroppo è andata così. Proveremo a fare lo stesso in Germania per vincere.

Domenica c’è il Milan.

Sì, una partita importante. Vogliamo fare punti per accorciare sulla classifica.

MANCINI A SKY SPORT

Cosa è successo sul rigore?

C’è stata una punizione un colpo di testa di Smalling. Sono errori inaccettabili. Prepariamo le partite nelle difficoltà perché siamo corti. Abbiamo lottato ed è inaccettabile un rigore così a due dalla fine. L’impegno c’è stato da parte di tutti. Questa ingiustizia ci fa male.

Cosa vi ha detto Collum?

Ha detto che era braccio. Noi avevamo visto Smalling con la faccia rossa. Non è tornato indietro. Ognuno fa il suo mestiere, ma noi ci giochiamo tanto. Il Var non c’è e potrebbe dare una mano nei prossimi anni.