Manchester United-Roma: Veretout, Pau Lopez e Spinazzola escono per infortunio

Il centrocampista out per un fastidio al flessore in seguito a uno scatto. Problema alla spalla per l'estremo difensore, mentre il terzino si arrende per un infortunio alla coscia sinistra

Redazione

Clamoroso a Old Trafford: Jordan Veretout, Pau Lopez e Leonardo Spinazzola sono stati costretti a uscire per infortunio nel corso del primo tempo. Il centrocampista francese ha abbandonato il campo al minuto 5 per un problema al flessore della coscia destra. L'ex Fiorentina si è fermato dopo appena 120 secondi in seguito a uno scatto, poi ha provato a continuare ma alla fine si è arreso al dolore. Al posto di Veretout è entrato Gonzalo Villar, inizialmente tenuto in panchina dal tecnico Paulo Fonseca. Il numero 17 era tornato in campo un mese fa, dopo lo stiramento muscolare accusato a inizio marzo sul campo della Fiorentina.

Al 28' è stato Pau Lopez a chiedere il cambio. Il portiere ha subìto una lussazione alla spalla sinistra in seguito alla respinta su una conclusione di Pogba. Al suo posto è entrato Antonio Mirante. Al 37' è stata invece la volta di Leonardo Spinazzola, out per un problema al flessore della coscia sinistra. L'ex atalantino ha lasciato spazio a Bruno Peres. Un episodio senza precedenti: da quando esiste l'Europa League, infatti, la Roma è la prima squadra a fare tre sostituzioni in un tempo.