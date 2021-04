Manchester United-Roma, moviola: rigore dubbio sul contatto Smalling-Cavani

Episodi arbitrali, cartellini e casi VAR dell'andata della semifinale di Europa League

Manchester United e Roma si affrontano nell'andata della semifinale di Europa League . La sfida di Old Trafford, iniziata alle ore 21, è arbitrata dallo spagnolo Carlos del Cerro Grande . Assistenti Yuste e Alonso Fernandez, Gil Manzano è il Quarto Uomo. Al VAR designato Hernandez , con AVAR de Burgos. Di seguito tutti gli episodi della partita in tempo reale:

70' -Calcio di rigore per il Manchester United. Cross di Rashford, Cavani liscia il pallone e solo in un secondo momento viene toccato da Smalling: l'arbitro assegna la massima punizione e il VAR conferma la sua decisione. Sembra tuttavia esagerato il rigore per i "Red Devils", visto che la sfera aveva già attraversato l'area piccola al momento del contatto tra il difensore romanista e l'attaccante