Manchester United-Roma, mercoledì alle 19.45 la conferenza stampa di Fonseca

La squadra giallorossa svolgerà la rifinitura alle 11. Solskjaer invece parlerà alle ore 14

Si avvicina il giorno della semifinale di Europa League tra Manchester United e Roma. La gara d'andata è in programma giovedì 29 aprile alle ore 21, mentre alla vigilia i due tecnici parleranno in conferenza stampa. Paulo Fonseca, assieme a un calciatore giallorosso, lo farà mercoledì alle 19.45, dopo l'allenamento di rifinitura delle 11, che verrà svolto a Trigoria. Per il Manchester, l'ultima seduta prima del match è fissata alle 11.30. Ole Gunnar Solskjaer, invece, risponderà ai giornalisti alle ore 14. Con lui, come da regolamento Uefa, un componente della rosa dei "Red Devils".