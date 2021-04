Manchester United-Roma, le probabili formazioni: Spinazzola dall’inizio

Le scelte dei due tecnici per la sfida dell'Old Trafford: nei giallorossi confermato dal 1' Smalling, Solskjaer lancia Rashford

Archiviata l'ennesima sconfitta in campionato, Fonseca all'Old Trafford si affiderà ai titolarissimi: Pau Lopez in porta, in difesa vista la squalifica di Mancini c'è Cristante in mezzo alla linea a 3, con Smalling e Ibanez come braccetti. Sulle fasce dal 1' Karsdorp e Spinazzola, che torna titolare dopo la mezzora abbondante di Cagliari. In mezzo al campo coppia Diawara-Veretout, mentre sulla trequarti ci saranno Pellegrini e Mkhitaryan a supportare Dzeko. Solskjaer si affiderà ancora una volta al classico 4-2-3-1. Tra i pali c'è De Gea, mentre in difesa da destra a sinistra ci sono Wan-Bissaka, Lindelöf, capitan Maguire e Shaw. A centrocampo coppia consolidata con Fred e McTominay, trequartista la star Bruno Fernandes con esterni mascherati Greenwood e Pogba. Unica punta Rashford.