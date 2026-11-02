La Roma ha comunicato tutte le indicazioni per i tifosi giallorossi che seguiranno la squadra in trasferta a Old Trafford. Dalle modalità di accesso allo stadio al punto di ritrovo nel centro di Manchester, il club ha diffuso una guida con le informazioni utili per vivere al meglio la trasferta in terra inglese.

Sui biglietti e gli accessi. "I biglietti acquistati per la trasferta sono stati inviati agli indirizzi e-mail indicati in fase di acquisto. Chi non avesse ricevuto il messaggio o riscontrasse problemi nella visualizzazione del tagliando potrà contattare il numero 06/89386000, attivo dalle 9 alle 18:30. Il biglietto è in formato mobile e funziona esclusivamente tramite tecnologia NFC. Il settore ospiti di Old Trafford si trova nell'angolo Sud-Est dell'impianto e comprende i settori S229, con ingresso S22, ed E230, E231, E232 ed E233, con ingressi E30-AE8. Il club ha precisato che chi possiede un tagliando per il settore S229 potrà accedere esclusivamente dall'ingresso S22 e non potrà chiedere lo spostamento negli altri settori. L'assegnazione è avvenuta casualmente, in base all'ordine di acquisto. I cancelli apriranno due ore prima del calcio d'inizio. All'ingresso sono previsti controlli di sicurezza e non sarà consentito introdurre borse più grandi di un foglio A4. Inoltre, non sarà possibile accedere al settore ospiti con biglietti validi per altre zone dello stadio."

Corteo e punto di incontro. "Su indicazione delle autorità locali, il punto d'incontro per tutti i tifosi romanisti sarà Shambles Square, nel centro di Manchester (Cathedral Gates, M3 1SW). Da lì sarà possibile raggiungere Old Trafford a piedi in circa 45 minuti. A partire dalle 17 del giorno della partita, i sostenitori giallorossi potranno dirigersi verso lo stadio in corteo, lungo un percorso che sarà costantemente sorvegliato dalle autorità locali. Per chi preferisse raggiungere l'impianto autonomamente o utilizzare i mezzi pubblici, la raccomandazione è di arrivare entro le 18, così da agevolare le operazioni di ingresso ed evitare code ai tornelli."