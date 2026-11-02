La caccia all’ala sinistra ha tenuto Gasperini e i tifosi della Roma col fiato sospeso, ma il finale è stato deludente. Nessun arrivo in quel ruolo con i vari Leweling, Luiz Henrique e Nusa sfumati pian piano col passare degli ultimi giorni di mercato. La Roma domani affronterà il Manchester United senza Dybala e Pellegrini. In attacco a disposizione Mora, Malen, Soulé e Castro. Un reparto in emergenza, dall’altra parte una squadra in difficoltà che sta vivendo uno dei peggiori momenti della sua storia. Carrick è al bivio e non avrà a disposizione Shaw, Ugarte e Sesko. Forfait anche per Rashford che nei giorni scorsi si era allenato parzialmente in gruppo, ma non ci sarà. La stella inglese in estate era stata offerta alla Roma. Il primo tentativo l’anno scorso, mentre qualche mese fa il giocatore (non riscattato dal Barcellona) era stato nuovamente proposto. Gasp neanche dirlo aveva dato l’ok e più di qualche contatto a luglio c’era stato. Un sogno di mezza estate nato e tramontato in poco tempo a causa dell’alto ingaggio da 11 milioni di euro annui che aveva frenato addirittura il club blaugrana che ha poi deciso di non riscattarlo. Domani sera Rashford e la Roma non si troveranno contro. Marcus non è al 100% e non ci sarà.