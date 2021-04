Manchester United-Roma, le formazioni ufficiali di Solskjaer e Fonseca

Fonseca si affida ai recuperati Smalling e Spinazzola, il terzino rientra dal 1' dopo l'infortunio. Negli inglesi c'è Rashford. Fischio d'inizio alle ore 21

Manchester United-Roma andrà in onda su Sky Sport, con il commento di Riccardo Gentile e Luca Marchegiani. I canali che trasmetteranno la sfida tra Manchester United e Roma saranno Sky Sport Serie A (numero 202 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà visibile anche in chiaro, su TV8 (canale 8 del Digitale Terrestre). Il match verrà trasmesso anche in streaming: per seguirlo da pc, smartphone e tablet si potrà usare l'app gratuita Sky Go o in alternativa utilizzare la piattaforma Now Tv.